У Чехії громадянам можуть дозволити вогнепальну зброю

Для боротьби з терористами міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец прагне закріпити в конституції право на володіння вогнепальною зброєю. Для внесення поправок знадобиться допомога опозиції.

Про це повідомляє DW із посиланням на інформагенцію dpa.

"Чеські громадяни мають отримати право зі зброєю в руках захищати "життя, здоров'я та власність", - йдеться у пропозиції міністра.

На думку глави МВС Чехії, "активна та швидка оборона" могла б знизити шанси нападників. Вогнепальна зброя в руках громадян допомогла б "забезпечити внутрішній порядок, безпеку та територіальну цілісність", зазначається у пропонованих поправках до конституції.

Аби реалізувати ініціативу міністра, її мають підтримати не менше трьох п'ятих депутатів нижньої палати парламенту Чехії та не менше трьох п'ятих чинних сенаторів - членів верхньої палати. Для цього правлячій коаліції з Чеської соціал-демократичної партії (ЧСДП), політичного руху "АНО" та Християнсько-демократичного союзу - Чехословацькій народній партії (ХДС-ЧНП) знадобиться підтримка опозиції.

Населення Чехії - близько десяти мільйонів людей. У країні зареєстровано близько 800 тисяч одиниць вогнепальної зброї в приватних руках. Заплановані зміни до конституції, як передбачається, не мають поширюватися на громадян інших країн-членів ЄС, які проживають у Чехії.

Пропозиція глави МВС - реакція на теракти в Ніцці та Берліні, де терористи використали вантажівки для наїзду на людей. Терориста в Ніцці застрелили поліцейські, у Берліні вантажівка зупинилася після того, як спрацювала гальмівна система.