У Чехії у могилі письменника Олександра Олеся хочуть поховати іншу людину

Рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії - примусово ексгумовані.

У могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину, передає Укрінформ.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.

За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12:00 3 січня 2017 року, плани щодо подальшого поховання рештків Олеся та його дружини невідомі. Могилу письменника вже розкопали. Наразі на Ольшанському кладовищі знаходяться представники української діаспори, які чекають на консула.

Пізніше в українському МЗС прокоментували ситуацію навколо ексгумації останків українського письменника Олександра Олеся та його дружини в Празі, зокрема зазначивши, що за дорученням Президента Петра Порошенка вони займуться організацією перепоховання останків письменника та його дружини, передає прес-служба МЗС України.

"Згідно з вказівкою Президента України, Міністерство закордонних справ України через посольство України в Празі вживає заходів з метою збереження та подальшого перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини, які були ексгумовані", - йдеться в заяві.

За інформацією МЗС України, на місці, де була могила Олександра Олеся, був захоронений Володимир Михайлишин, виходець з України, який донедавна доглядав поховання Олександра Олеся та сплачував необхідну ренту.

Після смерті В.Михайлишина, його син, як законний спадкоємець, прийняв рішення про захоронення батька у згаданому місці.

Як зазначається, за втручання посольства України, останки Олександра Олеся та дружини були переміщені до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

"Після відповідного рішення, посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини. МЗС України тримає питання перепоховання Олександра Олеся на особливому контролі", - підсумували у відомстві.