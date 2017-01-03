У Херсоні судитимуть двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі квартири міського голови

Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу двом особам, затриманим за підозрою в підпалі квартири мера Херсона Володимира Миколаєнка. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У підпалі підозрюються двоє чоловіків. 31-річного уродженця Луганської області взяли під варту строком на 2 місяці, а 29-річний херсонець – знаходиться під домашнім арештом.

9 листопада 2016 року Дніпровським відділенням поліції за фактом підпалу вхідних дверей квартири Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Незабаром відповідальність за підпал взяли на себе представники маловідомого руху «Громада Херсона».

31 грудня 2016 року в Херсоні на міжміському автовокзалі поліцейські затримали двох чоловіків, які підозрюються в скоєнні злочину.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон