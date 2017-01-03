У Львові горить завод "Електрон"

Інформація про сильну пожежу на вулицях Стороженка та Олени Степанівни надійшла до чергового ДСНС о 13.17.

Територія «Електрону» – велика, на цілий квартал. Більшість приміщень заводу здана в оренду.

Причини займання поки що невідомі. Триває ліквідація пожежі – у прес-службі ДСНС деталі обіцяють повідомити згодом.

Станом на 16.25 на сторніці у Фейсбуку Громадської ініціативи «Варта-1» з'явилося таке повідомлення: «Пожежу, по інформації пожежників, майже ліквідували, але ще є дим».

Вже відомо, що під час ліквідації займання один еменесник отруївся продуктами горіння, другий отримав опіки лиця та тіла. Обидвох пожежних ушпиталено.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.