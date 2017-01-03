У Литві закликають НАТО до дій через нарощування РФ військового потенціалу

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає до жорсткішої реакції через нарощування Росією військового потенціалу на кордоні з ЄС та через її дії в Балтійському морі.

Про це міністр заявив в інтерв’ю британській газеті The Times.

В інтерв'ю Лінас Лінкявічюс вказав на нарощування сучасного озброєння в Калінінградській області — на території поблизу Польщі та Литви, які є членами НАТО та на агресію Кремля в східній Україні.

За словами міністра, російське "військове хуліганство" у Балтійському морі й нарощування військового потенціалу в Калінінграді є викликом для НАТО.

"Там відбувається нарощування (військового потенціалу - Ред.) в Калінінграді. Ракети "Іскандер", що здатні нести ядерні боєголовки, були розгорнуті. Там є ракети С-400 та модернізовані літаки", - сказав він.

За словами міністра, такі дії РФ є викликом для НАТО.

В НАТО заявили, що Росія планувала розмістити в Калінінградській області ракетні комплекси "Іскандер" ще до 2012 року, і це не реакція на наближення НАТО.

Нагадаємо, Росія переміщує оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" в Калінінградську область, крихітний російський анклав, розташований між Польщею і Литвою.