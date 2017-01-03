У ніч на 4 січня в небі можна буде побачити метеоритний дощ

У ніч з 3 на 4 січня в небі можна буде побачити унікальне явище – метеоритний дощ, повідомляє ЕспресоTV.

Над Землею з великою швидкістю пройде метеоритний потік Квадрантиди.

Метеорний потік спостерігається щороку з 28 грудня по 7 січня. Яскраво виражений максимум припадає на 3 і 4 січня. У цей час у небі за годину можуть пролітати від 45 до 200 метеорів.

Як повідомляють астрономи, умови для спостереження за явищем будуть сприятливими.

Назву Квадрантида явище отримало за місцем перебування на небозводі - в сузір'ї Настінного Квадранта, яке не включили до сучасного списку Міжнародного астрономічного союзу.