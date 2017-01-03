У Румунії сформували новий уряд

Правляча в Румунії коаліція, до складу якої входять Соціал-демократична партія і Альянс лібералів та демократів, представила номінальний склад нового уряду країни на чолі з соціал-демократом Соріном Гріндяну.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, два віце-прем'єра Румунії – Севіль Шайдех і Даніель Костянтин, за сумісництвом, очолюватимуть, відповідно, Міністерство регіонального розвитку та Міністерство сільського господарства.

Міністерством закордонних справ керуватиме екс-голова Служби зовнішньої розвідки Теодор Мелешкану, міністром внутрішніх справ стане Кармен Даніела Дан, а на чолі Міністерства оборони запропоновано поставити Габріель Беньямін Леш.

Всього в новому уряді будуть працювати 26 міністерств.

Очікується, що уряд буде затверджено на спільному пленарному засіданні Сенату і Палати депутатів, яке відбудеться в середу, 4 січня.

В цей же день члени нового уряду складуть присягу в президентському палаці, а ввечері пройде і перше засідання виконавчого органу.