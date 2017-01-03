У Закарпатті тестують спільний українсько-угорський пункт пропуску

На українсько-угорському кордоні з 1 січня тестують спільний контактний пункт "Захонь" у пункті пропуску для автомобільного сполучення "Тиса-Захонь" на угорській стороні.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Серед основних завдань, які виконуватиме зазначений центр, є підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону та протидії протиправній діяльності.

"Наразі функціонування контактного центру проходитиме в тестовому режимі та попередньо триватиме близько 3 тижнів, а згодом планується повноцінна робота першого у Закарпатському регіоні контактного пункту", - йдеться у повідомленні.