Україна може отримати летальну зброю від наступної адміністрації США, - Чалий

Нинішня позиція адміністрації Барака Обами, яка досі не дозволила розпочати поставки в Україну летальної зброї, може бути переглянута командою наступного президента.

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий.

"Оборонне обладнання зараз надходить в Україну і дає можливість зберегти життя нашим воїнам, а також зафіксувати порушення режиму припинення вогню, як приклад - контрбатарейні радари", - зауважив дипломат.

Натомість, продовжив він, не секрет, що на заваді отримання Україною летальної зброї залишається позиція (нинішнього - ред.) президента США. "Тому, відповідно, зміни в Білому домі дають можливість по-новому поглянути на це питання", - наголосив Чалий.

Він також нагадав, що в оборонному бюджеті США на 2017 фінансовий рік військова допомога для України була збільшена та "включає можливість надання летальної оборонної зброї" на законодавчому рівні.