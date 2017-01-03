Україна очолила комітет Радбезу ООН

Україна з 1 січня офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан.

Про це у Twitter повідомляє місія України при ООН.

"Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан", - йдеться у повідомленні.

Основна місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій по відношенню до цієї країни, які включають збройне ембарго (поширюється тільки на Дарфур), заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.

Зміцнюємо наші позиції в Африці. З 1 січня Україна як непостійний член РБ ООН очолює санкційний комітет щодо Республіки Судан. Основні факти pic.twitter.com/mPZ5NBKRWh — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 3 січня 2017 р.

Нагадаємо, що санкційний комітет Ради Безпеки ООН щодо Судану заснований резолюцією Радбезу №1591 у 2005 році з метою стримування збройного конфлікту в регіоні Дарфур. Ситуацію в Судані відстежує спеціально створений в рамках Комітету орган – Група незалежних експертів, до складу якої входить п'ятеро представників. Їх мандат поновлюється рішенням Ради Безпеки ООН щороку.