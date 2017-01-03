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Україна очолила комітет Радбезу ООН

3 січня, 2017 - 22:25

Україна з 1 січня офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан.

Про це у Twitter повідомляє місія України при ООН.

"Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан", - йдеться у повідомленні.

Основна місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій по відношенню до цієї країни, які включають збройне ембарго (поширюється тільки на Дарфур), заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.

Нагадаємо, що санкційний комітет Ради Безпеки ООН щодо Судану заснований резолюцією Радбезу №1591 у 2005 році з метою стримування збройного конфлікту в регіоні Дарфур. Ситуацію в Судані відстежує спеціально створений в рамках Комітету орган – Група незалежних експертів, до складу якої входить п'ятеро представників. Їх мандат поновлюється рішенням Ради Безпеки ООН щороку.



 
    
Джерело: День
          
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