Україні потрібно поглиблювати співпрацю з балтійськими країнами, - Пушкаренко

У контексті зміни зовнішньополітичного контексту Україні потрібно поглиблювати співпрацю і знаходити нові формати взаємодії з балтійськими країнами, що, як і ми, відчувають загрозу безпосередньо від Росії. Про це в ефірі Еспресо ТV заявив координатор Соціальної платформи "Важливий кожен", виконавчий директор Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень Арсеній Пушкаренко.

«Почну з того, що Путін для себе прийняв рішення грати «в довгу». Якщо подивитись європейську карту, то в Молдові, Болгарії президентами стали дружні до Росії політики, зараз виборча кампанія розгортається у Франції, де теж є подібні ризики. Багато що залежить від зовнішньополітичної картини, навіть не торкаючись в цьому контексті США, адже поки ми не знаємо, як поведе себе адміністрація Трампа. В цьому контексті нам потрібно поглиблювати співпрацю з балтійськими країнами, поляками – всіма, хто як і ми, відчувають безпосередню загрозу від Росії», - розказав він.

«Батальйон ЛитПолУкрБриг вже успішно діє, треба нарощувати, долучати інші країни, адже це не суперечить принципам НАТО. Нам треба щодня напрацьовувати спільний порядок денний і пояс "безпеки". Балтійські країни усвідомлюють, якщо ми відступимо і скажемо, що Крим - це Росія і зіллємо Донбас, то наступними будуть балтійські країни. Тому нам потрібно бути з тими, хто є нашими колегами по цьому спільному нещастю, що називається Росія і загроза її агресії», - підкреслив Арсеній Пушкаренко.

Також у ефірі торкнулись теми легалізації зброї. За словами Арсенія Пушкаренка, спочатку потрібно державі викупити нелегальну зброю, щоб зупинити неконтрольований обіг, перевести процес у правове русло, і виховувати культуру поводження і ставлення до зброї. Тільки після цього можна говорити про легалізацію бойової зброї для суспільства.