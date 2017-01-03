Уряд виділить кошти на перевезення останків Олеся до Києва, - Гройсман

Уряд виділить усі необхідні кошти для перевезення останків українського письменника Олександра Олеся з Чехії до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів. Зараз МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. У свою чергу, уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва. У той же час при Міністерстві культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців", - повідомив В.Гройсман.

Також він додав, що ситуація, яка виникла з перепохованням Олександра Олеся, знову порушила питання створення українського пантеону у столиці України.

Раніше повідомлялося, що у Чехії у могилі письменника Олександра Олеся хочуть поховати іншу людину.