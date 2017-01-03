В Іраку загинули 6 878 цивільних у 2016 році, - ООН

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що як мінімум 6 878 цивільних іракців загинули минулого року.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Місії ООН в Іраку, число жертв серед цивільних може бути набагато більше, оскільки важко перевірити кількість жертв в зонах конфліктів та тих, хто втратив своє життя "через природні явища, брак води, продовольства, ліків і медичного обслуговування".

Понад 12 тисяч цивільних осіб були поранені в 2016 році.

За даними ООН, у 2015 році було вбито, щонайменше 7 515 мирних жителів.