В Україні скасували пенсійний збір при обміні валюти

Норма про стягнення в Україні 2% пенсійного збору з операцій при купівлі готівкової валюти 1 січня 2017 року втратила силу.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Стаття про скасування 2% збору вже вступила в силу, і з 1 січня 2017 року його не стягується", - відзначили в прес-службі НБУ.

Нагадаємо, Верховна рада скасувала зазначений збір прийнятим 20 грудня законом Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році.

Зауважимо, ще в 2014 році для юридичних осіб і фізичних осіб було введено цей збір при купівлі валюти зі ставкою 0,5%. З 2015 цей збір платили лише фізичні особи зі ставкою 2%.