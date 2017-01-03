Вінницькі волонтери повезли на передову вареники, кутю і м’ясні наїдки

Чергову партію допомоги зібрали волонтери з районів Вінниччини. Барчани приготували копчені ковбаси, нарізку, шашлики і наварили кілька літрів куті з горіхами, халвою та ізюмом. Немирівчани наліпили 200 кілограм вареників, накрутили голубців, прикупили каву, цигарки та чай. Гуманітарний вантаж звезли у волонтерський центр Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Звідти продукти завантажили в буса, що не вмістилося планують надіслати поштою.

«У зимовий період завжди актуальні теплі речі та взуття, а також ліки: протизастудні та противірусні. Все це ми допакуємо в Києві, а з Вінниччини веземо в основному готову продукцію, щоб одразу все до столу. Багато теплого, ситного, вітамінного. Тут і кутя, і вареники різних видів, і голубці, і узвар, і фрукти, навіть кілька ананасів взяли для хлопців. Також взяли дитячі малюнки і листи, які принесли до волонтерського центру працівники Музею української марки, – розповідає волонтер з Бару Володимир Маліцький. – Перша наша зупинка буде в Майорську, далі Світлодарська дуга – від Троїцького і до Світлодарська. Відвідаємо різні підрозділи, маємо велике замовлення від батальйону «Київська Русь», у складі якого воюють грузини, треба передати їм подарунки від земляків з Вінниччини».

Свої подарунки для бійців поприносили і небайдужі вінничани. 80-річна Ніла Зарівна принесла військовий бушлат свого чоловіка, який був льотчиком. Каже, що коли побачила, як волонтери загружають буса в АТО, вирішила і собі допомогти.

«Я живу поруч, проходила повз, запитала, куди їдуть? Кажуть, що в АТО. Збігала додому і принесла бушлат чоловіка, який помер 23 роки тому. Він в ідеальному стані, дуже теплий, з натуральним хутром. У таку холодну зиму він точно знадобиться хлопцям на передовій, – переконана Неля Пилипівна. –Якщо не одягатимуть, то хоча б простелять в окопах чи бліндажах, або укриватимуться, щоб тепло було».

Це перший цьогорічний гуманітарний вантаж, який відправили вінничани на передову. Якщо погодні умови дозволять, то до Водохреща планують укомплектувати ще щонайменше дві машини. Адже навіть там, на передовій, у святкові дні бійці повинні куштувати домашні страви. А головне – знати, що їх підтримують і чекають вдома.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора