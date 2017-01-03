В'ятрович запропонував місце для перепоховання Олександра Олеся

Неочікувана ексгумація останків українського письменника Олександра Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі нагадує про те, що могили інших видатних українців за кордоном - під загрозою.

На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, якого цитує прес-служба УІНП.

"Олександр Олесь має бути перепохований в Україні. Найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі. Але вирішення цієї конкретної проблеми не вирішує проблему в цілому", - зазначив В'ятрович.

За його словами, могили видатних українців розкидані по цілому світу. Чимало з них - під загрозою.

"Частина, вочевидь, залишиться на місці й потребуватиме спільної опіки місцевих українських громад й української держави. Частину слід перепоховати в Україні через відсутність такої можливості", - сказав голова УІНП.

Він переконаний: щодо найвизначніших українців наша держава сама має ініціювати їх повернення на рідну землю для поховання у Національному пантеоні.

За інформацією начальника відділу обліку і збереження місць пам'яті УІНП Павла Подобєда, за межами України розташовані понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури. Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом.

Зокрема, цьогоріч тільки на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського.

Раніше повідомлялося, що у Чехії у могилі письменника Олександра Олеся хочуть поховати іншу людину.