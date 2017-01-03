З початку доби бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО, - штаб

У вівторок, 3 січня, проросійські бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ в Донбасі, поранення отримав один військовослужбовець, повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з озброєння БМП і гранатометів терористи неодноразово вели вогонь по Широкіному, Павлополю, Мар'їнці і Водяному. По Широкіному і Талаківці також вогонь вели снайпери бойовиків.

З гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня багато разів обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку за допомогою 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Луганське, а зі стрілецької зброї Зайцеве і Луганське.

В результаті обстрілу бойовиків, один військовослужбовець отримав поранення.