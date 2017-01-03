З Волині у Польщу повезуть експонат для музею Пілсудського

Таких базальтових стовпів лише біля волинського села Костюхнівка було, як каже директор місцевої школи Василь Давидюк, аж вісім. А ще були вони встановлені і біля інших сіл в окрузі. Цей, якому судилася доля музейного експоната, стояв біля Вовчецька, а нині, розділений на дві частини, знаходиться на території Центру діалогу «Костюхнівка». Цей Центр поляки облаштували кілька років тому у переданому їм колишньому приміщенні школи. Адже Костюхнівка є святим місцем для кожного поляка, бо у Першу світову війну саме біля цього села відбувся один з визначних боїв Брусиловського прориву, у якому брали участь солдати польських легіонів (у складі австро-угорського війська), створені майбутнім президентом Польщі Юзефом Пілсудським. Саме на місцях, де і базувалися польські легіонери, і встановили опісля ці пам’ятні базальтові стовпи. Висотою вони щонайменше до трьох метрів. На базальтових стовпах були таблички з написами, у пам’ять про який з підрозділів польських легіонів його встановили.

Один зі стовпів став фундаментом для колгоспної комори, інші люди понищили і розібрали для власних господарських потреб, а той, що має їхати тепер у Польщу, багато літ пролежав у болоті біля Вовчецька. Поляки вже замовили дублікат пам’ятного каменя, і він знову постане там, де стояв багато років до вовчецького болота. Добудуть його у кар’єрі біля села Янова Долина на Житомирщині. А шматки старого каменю повезуть у Польщу, в музей Юзефа Пілсудського. Щоразу вражає, з яким душевним трепетом поляки ставляться до своєї історичної спадщини, навіть якщо це просто базальтовий стовп, але він же стояв на святому для них місці, біля Костюхнівки, з котрої, як вважають, і почалася боротьба за незалежність Польщі. Наразі міркують, яким чином доставити ці важкі уламки у Польщу. І заразом вирішили у Центрі діалогу «Костюхнівка» перевірити стовп на радіоактивність. Адже Костюхнівка та навколишні села Маневицького району входять у зону спостереження Рівненської АЕС та й свого часу вважалися постраждалими від аварії на Чорнобильській АЕС. За допомогою директора школи Василя Давидюка звернулися на Рівненську атомну станцію, котра поруч із селом, з Костюхнівки добре видно градирні атомної. Представники лабораторії зовнішнього радіаційного контролю цеху радіаційної безпеки РАЕС провели радіаційне обстеження базальтового стовпа, і встановили, що ніякої радіаційної небезпеки він не становить. Ось такий цивілізований підхід до речі, яка має їхати за кордон і стати музейним експонатом.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк