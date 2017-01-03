За добу бойовики 32 рази обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу окупанти продовжили вести вогонь по позиціях українських військових на всіх напрямках. Загалом за минулу добу сталися 32 ворожі обстріли.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів – Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї – Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську.

На Донецькому противником були обстріляні Луганське, Північне, Авдіївка, Троїцьке та Зайцеве.