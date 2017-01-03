Затримано дружину підозрюваного у скоєнні теракту в Стамбулі

У Туреччині затримали дружину підозрюваного в скоєнні теракту в стамбульському нічному клубі Reіna.

Про це повідомляє CNN turk.

"Я дізналася про напад з телевізора. Я не знала, що мій чоловік - член ІДІЛ", - цитує CNN turk слова дружини підозрюваного, яку було затримано.

За даними видання, невідомий терорист приїхав до Стамбула з дружиною і двома дітьми з Киргизстану 20 листопада.

Звідти підозрюваний та його сім'я приїхали в Конью 22 листопада. Повідомляється, що чоловік прибув в Конью, щоб знайти роботу.

За даними видання, у Стамбул підозрюваний прибув 29 грудня.

Нагадаємо, що у скоєнні теракту в Стамбулі, внаслідок якого загинули 39 осіб, підозрюють громадянина Киргизстану Лакхе Машрапова.