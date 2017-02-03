Біатлоністка Бєлкіна завоювала перше "золото" на Універсіаді

Біатлоністка Надія Бєлкіна поповнила першою золотою медаллю скарбничку збірної України на XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді в Алмати (Казахстан).
Бєлкіна виграла у п'ятницю гонку переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.
Стартувавши шостою, Надія більш ніж на 20 секунд випередила росіянок Ольгу Шестерікову і Ларису Кукліну.
Срібний призер спринтерської гонки Яна Бондар, лідируючи перед останньою стрільбою з півхвилинною перевагою, припустилася чотирьох промахів і фінішувала четвертою.
Юлія Бригинець показала 11-й результат, Марія Кручова - 14-й, Яна Пустовалова - 16-й.
В активі збірної України вже 6 нагород - 1 "золото", 2 "срібла" і 3 "бронзи".
Нагадаємо, вчора біатлоністка Яна Бондар у спринті зимової Універсіади-2017 виграла срібло.