Бойовики розігнали пострілами протест жителів Донецька, - Тука

Мирні мешканці тимчасово окупованого міста Донецьк намагалися припинити артилерійський обстріл Авдіївки, проте військовослужбовці окупаційних військ розігнали їх пострілами у повітря.

Про це заступник міністра з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщенних осіб Георгій Тука написав у Facebook.

"За наявною інформацією, цивільні мешканці Донецька спробували припинити "роботу" артилерії, яка гатила по Авдіївці. Були названі "зрадниками" і розігнані пострілами в повітря", - написав Тука.