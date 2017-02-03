Історія свободи — це історія спротиву
Вудро Вільсон, американський державний діяч, 28-й президент США

Бойовики розігнали пострілами протест жителів Донецька, - Тука

3 лютого, 2017 - 13:03
Фото УНІАН

Мирні мешканці тимчасово окупованого міста Донецьк намагалися припинити артилерійський обстріл Авдіївки, проте військовослужбовці окупаційних військ розігнали їх пострілами у повітря.

Про це заступник міністра з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщенних осіб Георгій Тука написав у Facebook.

"За наявною інформацією, цивільні мешканці Донецька спробували припинити "роботу" артилерії, яка гатила по Авдіївці. Були названі "зрадниками" і розігнані пострілами в повітря", - написав Тука. 

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...