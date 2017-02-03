Бойовики вели вогонь по Авдіївці з району гіпермаркета в Донецьку, - Bellingcat

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій звинуватила сили самопроголошеної "ДНР" у тому, що вони проводять обстріли Авдіївки з "Градів" з житлових районів Донецька.

У своєму розслідуванні автори використовували фото та відео з соцмереж, повідомлення російських журналістів (зокрема - репортаж з похорону "комбата" сепаратистів з позивним "Грек"), які перебувають у Донецьку, а також супутникові знімки.

Зокрема у Bellingcat заявляють, що встановили два місця, з яких сепаратисти наприкінці січня (коли почалося загострення ситуації на Донеччині) вели обстріли з систем залпового вогню.

Вони також порівняли ці повідомлення з постами у соцмережах жителів Авдіївки щодо пошкоджень від обстрілів у цьому місті.

"Наявні дані чітко свідчать про те, що 31 січня 2017 р. велись неодноразові обстріли з систем залпового вогню від гіпермаркету "Ашан" у Донецьку", - стверджують автори дослідження.

За їхніми даними, "Гради" сепаратистів вели вогонь за 200 метрів від гіпермаркету і менше ніж за 500 метрів від житлових будинків.

Інший ймовірний район, звідки здійснювалися обстріли, стверджують у Bellingcat, знаходиться за 600 метрів від промислової зони Донецька й на відстані кілометрів від будинків.

Розслідувачі наголошують, що можлива контратака українських сил по позиціях бойовиків могла б призвести до жертв серед мирного населення.

У свою чергу, моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про численні порушення умов Мінських угод щодо відведення важкої зброї (зокрема танків і "Градів") від лінії зіткнення обома сторонами конфлікту.

Водночас українські військові заявили, що не використовують артилерію в Авдіївці та прилеглих передмістях Донецька.

"Сили АТО в Авдіївці не ведуть вогонь із артилерії і танків. Наразі достатньо наявної зброї: автоматів, кулеметів та гранатометів", - зазначив речник Міноборони України Олександр Мотузяник у коментарі ВВС Україна.

Він наголосив, що навіть якби українська артилерія була в Авдіївці, сили АТО все одно не вели б з неї вогонь, "адже вогневі позиції бойовиків розташовані у житлових кварталах, зокрема Донецька та Ясинуватої".

Натомість керівник військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський заявив про те, що сепаратисти у четвер ввечері обстріляли пункт роздачі гуманітарної допомоги в Авдіївці. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється.