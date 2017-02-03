Будівництво метро на Виноградар може розпочатися вже у грудні цього року

Київська міська влада має намір протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену – "Проспект Правди" і "Мостицька", будівництво може розпочатися вже в грудні 2017 року, повідомила прес-служба Київської міської ради (КМДА) з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"За попередніми розрахунками, станції "Мостицька" і "Проспект правди" ми можемо відкрити протягом трьох років", - сказав він під час виїзної наради на станції метро "Сирецька".

За його словами, наразі триває експертизи та розробка проекту будівництва, вартість якого орієнтовно оцінюється в 5 млрд грн.

Мер також зазначив, що зацікавленість у проектах з будівництва метро під час зустрічі з ним озвучив управляючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) з питань інфраструктури Томас Майєр.

"ЄБРР проявляє зацікавленість в тому, щоб приєднатися до фінансування будівництва метро", - сказав В. Кличко.

Водночас, за його словами, будівництво метро на Троєщину буде можливим лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

Нагадаємо, у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася на сході країни, у столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для жителів міста Авдіївка, які постраждали від активізації бойових дій. Всього налічується 29 пунктів прийому речей.