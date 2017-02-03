Для киян розробили 8 програм економії на "комуналці"

Київ розробив вісім програм, що дають змогу зекономити на опаленні, гарячій і холодній воді.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що у першу чергу, це програма встановлення лічильників, в тому числі відновлення роботи пошкоджених і вкрадених приладів обліку. На неї цього року буде витрачено 26,8 млн грн.

Програма "70/30%", у рамках якої міська влада сплачує житловим будинкам 70% вартості капремонту або термомодернізації. Ідеться про встановлення, заміну вікон і дверей, утеплення стін. На неї спрямовано 40 млн грн.

На відшкодування 30% вартості держкредитів на енергозбереження Київ виділив 4 млн грн.

Також запроваджено програму безкоштовного встановлення квартирних лічильників соціально незахищеним громадянам, на що піде 10 млн грн.

На індивідуальні теплові пункти, що дають змогу скоротити споживання теплоенергії на 25-30% буде направлено 35 млн грн, ще 10 млн грн піде на капремонт систем гарячого водопостачання, що дозволить вирішити проблему недостатньої температури опалення в деяких квартирах будинку.

За словами Пантелеєва, окремої уваги заслуговує питання ремонту теплових мереж, на які місто виділяє кошти вперше за багато років. Цього року виділено 66 млн грн на ремонт найбільш аварійних ділянок трубопроводів.

Він також назвав одним із заходів соціально-комунального пакету капремонт і будівництво бюветів, на які цього року спрямують 12 млн грн.