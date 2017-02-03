Дуда закликав Росію повернути Україні Крим

Росія повинна перестати порушувати міжнародне право і повернути Україні Крим.

Про це в інтерв’ю телеканалу TVP1 заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Укрінформ".

"Це явне, очевидне порушення міжнародного права (окупація Криму, - ред.). У зв’язку з цим ми очікуємо на дотримання міжнародного права. Лише воно є гарантом миру", - заявив Дуда, додавши, що він завжди закликає Росію до цього.

Президент Польщі наголосив, що Варшава підтримуватиме будь-які зусилля, які сприятимуть завершенню війни в Україні, і виступає проти будь-яких провокативних дій.

Дуда наголосив, що гарантією безпеки Польщі зараз є присутність союзницьких військ на території країни. На його переконання, присутність американської бригади в Польщі, а також інших підрозділів НАТО відлякуватиме потенційного супротивника.