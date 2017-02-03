Ескалація ситуації в Авдіївці була запланованою, - Хуг

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг вважає, що ескалація ситуації на Донбасі в районі Авдіївки не була спонтанною.

"Ця ескалація виникла не спонтанно. Десь певні особи свідомо вирішили почати її", - сказав Хуг на брифінгу у п'ятницю під час включення за допомогою Skype з Донецької фільтрувальної станції, де він перебуває з інспекцією в п'ятницю.

"Перед тим, як це все повністю вийде з-під контролю, перед тим, як буде залучено ще більше людей, як ще більше життів буде втрачено, ще більше будинків буде зруйновано, перед тим, як почнеться справжня гуманітарна та екологічна катастрофа, ці особи мають повністю змінити курс", - додав він.

Заступник голови місії наголосив, що як військові, так і цивільні особи, яким доручено прийняття важливих рішень, мають припинити бойові дії в районі Авдіївки, відвести свої танки, міномети, артилерію і РСЗВ з цієї ділянки, припинити просування сил вперед і збільшити дистанцію між відповідними позиціями.

Також Хуг закликав забезпечити безпечний доступ для ремонтних бригад і не перешкоджати роботі СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, станом на зараз обстрілів Авдіївки немає. Про це заявив під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу щодо Авдіївки Андрій Цвєтков.