Естонія та Фінляндія разом куплять 12 самохідних артилерійських установок

Естонія візьме участь у спільному з Фінляндією придбання не менше 12 самохідних артилерійських установок (САУ) K9 Thunder.

Про це повідомляє ERR.ee.

Міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністе запропонував естонським колегам, щоб дві сусідні країни організували спільний тендер на поставку САУ.

На озброєння Сили оборони Естонії установки надійдуть до 2021 року. Раніше Фінляндія і Естонія спільно купували наземні радари.

Фінляндія планує оновити парк своїх великокаліберних САУ, головним чином радянського виробництва, і планує закупити нові в Південній Кореї.

В кінці минулого року Сили оборони Фінляндії провели пробні стрільби на полігоні в Роваярви САУ типу K9 Thunder.

K9 Thunder - південнокорейська 155-мм самохідно-артилерійська установка (САУ) класу самохідних гаубиць. Дальність стрільби – до 40 км.