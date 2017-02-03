Генсек ОБСЄ вимагає негайно припинити вогонь в Україні

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр засудив сплеск бойових дій на сході України і зажадав негайно припинити вогонь, повідомляє Укрінформ .

"Використання невибіркової сили в густонаселених районах на сході України є неприйнятним. Воно має бути негайно зупинене, і сторони повинні прямо зараз припинити вогонь", - заявив Заньєр.

Він також наголосив, що весь тягар останніх боїв несуть, як завжди, цивільні особи. Генсек ОБСЄ зазначив, що, крім того, що деякі цивільні були поранені або загинули внаслідок обстрілів, ще кілька тисяч місцевих жителів залишилися без їжі і тепла.

Заньєр закликав сторони конфлікту вважати безпеку цивільних першочерговим питанням.

"Це повинно припинитися. Я закликаю всі сторони забезпечити захист цивільного населення та життєво важливих об'єктів інфраструктури, а також стабілізувати ситуацію", - сказано в заяві.

Заньєр також закликав до дотримання угоди про припинення вогню і Мінських угод.

Раніше повідомлялося, що припинити бойові дії на Донбасі зажадав діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

У неділю, 29 січня, терористи атакували позиції українських військовослужбовців в Авдіївці Донецької області, спробувавши захопити позиції сил АТО. Під обстріл бойовиків потрапили не лише позиції українських військових, але і житловий сектор Авдіївки, через що місто залишилося без електрики.

Наступ бойовиків закінчився невдало, вони були змушені відступити, однак обстріли Авдіївки з боку незаконних зброних формувань тривають досі.

У Нацполіції заявили, що від моменту активізації терористів (29 січня) по теперішній час, поліція зафіксувала 64 обстріли Авдіївки та її околиць з різних видів артилерії, внаслідок чого троє місцевих жителів загинули і ще дев'ятеро отримали поранення.

За даними Міноборони, з 29 січня в Авдіївці загинули 10 українських військовослужбовців.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Авдіївці існує загроза гуманітарної та екологічної катастрофи. За його словами, внаслідок нічного обстрілу в Донецьку і Маріуполі є численні жертви серед цивільного населення.