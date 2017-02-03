Генштаб відтворив хронологію боїв під Авдіївкою

Російсько-терористичні війська почали активні обстріли Авдіївки 29 січня о 4.30 ранку.

Генеральний штаб на своїй сторінці в Facebook оприлюднив хронологію ескалації конфлікту в районі Авдіївки з 29 січня по 3 лютого.

29 січня 2017 року

04.30 — російсько-терористичні війська розпочали обстріл позицій 72 омбр в районі н.п. Авдіївка по всьому фронту з мінометів калібру 120 та 82 мм, СПГ, РПГ, ВКК та стрілецької зброї.

04.40 — використовуючи відволікаючий вогонь артилерії, противник чисельністю до 30 чол. розпочав штурмові дії позицій спостережного посту сил АТО на Авдіївському напрямку, використовуючи при цьому вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи наших військ силами спостережного посту у взаємодії з опорними пунктами бригади, підпустивши противника на відстань менше 400 м, активними діями нанесли вогневе ураження вогнем з великокаліберних кулеметів, БМП, гранатометів, чим змусили противника відступити.

06.30 — не досягнувши успіху на визначеній ділянці, противник чисельністю до 15 чоловік розпочав штурмові дії, висунувшись з району СПАРТАК. Підрозділи наших військ, відкрили вогонь по наступаючому противнику. З метою нарощення штурмового підрозділу противник використав резерви (до 10 чол.) Виходячи з обстановки що склалася, з опорних пунктів було виділено сили і засоби для вогневої підтримки спостережних постів. Перехресним вогнем наших військ нанесено противнику вогневе ураження, внаслідок якого противник розпочав здійснювати відхід на вихідну позицію під прикриттям вогню артилерії, гранатометів та кулеметів.

07.00 — оцінивши обстановку, що склалася, підрозділи наших військ здійснили переслідування противника та вийшли на позиції противника і захопили спостережний пост, взявши при цьому 3-х полонених (двоє полонених були важко поранені, їм була надана невідкладна медична допомога, однак згодом померли від поранень не сумісних з життям).

07.30 — з метою відновлення втраченого положення, противник після використання ствольної артилерії калібру 152-мм та 122-мм, мінометів (120мм, 82 мм), гранатометів та стрілецької зброї, розпочав штурмові дії позиції, яку зайняв наш підрозділ. Завдяки злагодженим діям особового складу атаку противника було відбито, окупанти зазнали чисельних втрат, одного взято у полон.

09.30–10.30 — противник знову розпочав штурмові дії втраченого спостережного посту з двох напрямків та з району автомобільної розв'язки. По противнику у відповідь нанесено вогневе ураження вогнем з бойових броньованих машин, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Противник під вогневим впливом підрозділів ЗС України був змушений відступити на вихідні позиції, після чого продовжив обстріли позицій наших військ.

12.30–13.00 — російсько-терористичні війська знову відновили штурмові дії за підтримки самохідних артилерійських установок та 120 мм мінометів. У відповідь по противнику нанесено вогневе ураження з бойових броньованих машин, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, що знову примусило його відступити.

13.45–14.50 — з метою відволікання зосередження своїх основних зусиль, противник розпочав штурмові дії групою до взводу (до 30 чол.), використовуючи вогонь гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з напрямку СПАРТАК. Наші підрозділи відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат серед особового складу наших військ – не обліковано. Рішучими діями особового складу підрозділу ЗС України, штурмові дії противника не досягли успіху, противник повернувся на попередні позиції.

15.00–15.40 — штурмові дії противником втраченої позиції знову відновились з двох напрямків за підтримки 120 мм мінометів та САУ. Своєю чергою, підрозділам наших військ вогнем з бойових броньованих машин, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вдалось зупинити противника і змусити відступити.

16.26–17.00 — противник після інтенсивних обстрілів вкотре розпочав штурмові дії позиції за підтримки 120 мм мінометів, самохідних артилерійських установок та танку. Підрозділи наших військ, використовуючи вогонь з незабороненої Мінськими домовленостями зброї, зупинили російських окупантів та змусили їх відступити на вихідні позиції. Усього за добу на Авдіївському напрямку противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями зброю 3 рази (152 мм артилерію, 120 мм та 82 мм міномети).

30 січня 2017 року

Протягом 30 січня в районі н.п. Авдіївка російсько-терористичні війська продовжували обстріли опорних пунктів 72 омбр, у тому числі із застосуванням важкого озброєння.

09.00–10.00 — після артилерійської підготовки противник чисельністю до 30 осіб розпочав штурмові дії опорного пункту ЗС України. В результаті активних дій підрозділів наших військ та вогневої відповіді, його змусили відступити з великими втратами.

Усього протягом дня на Авдіївському напрямку зафіксовано 9 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Противник зброю заборонену Мінськими домовленостями застосовував 19 разів (152 мм та 122 мм артилерію, танки, 82 мм та 120 мм міномети).

31 січня 2017 року

Протягом 31 січня, незважаючи на запровадження "режиму тиші", противник продовжив обстріли опорних пунктів 72 омбр, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21М – 2 рази (326 пострілів) та важкого озброєння.

07.40–13.20 — противник чисельністю до 30 осіб, використовуючи артилерійську підготовку, провів штурмові дії втраченої 29 січня позиції та, понісши втрати, відступив.

15.35–18.00 — група противника у кількості до 20 осіб повторно провела штурмові дії цієї ж позиції. Зазнавши значних втрат, відступила.

Усього на Авдіївському напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів. Противник зброю заборонену Мінськими домовленостями застосовував 17 разів (БМ-21 "Град", танки, 152 мм артилерію, 120 мм міномети).

Підрозділи ЗС України безповоротних втрат не зазнали.

Артилерійськими обстрілами міста Авдіївка з боку російсько-терористичних військ пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що призвело до припинення електро-, водо- та теплопостачання. Залишились без водопостачання м. Ясинувата та північна частина м. Донецьк. Знеструмлено шахту імені О.Ф.Засядько, під землею залишилось 203 шахтаря.

1 лютого 2017 року

Незважаючи на запровадження "режиму тиші", противник продовжив обстріли опорних пунктів ЗС України в районі н.п. Авдіївка, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21М та важкого озброєння.

04.30–06.10 — група противника до 10 осіб за артилерійської підтримки провела штурмові дії втраченої позиції. Напад противника відбито.

07.05–12.00 — підрозділ противника чисельністю до 30 осіб за артилерійської підтримки проводив штурмові дії опорних пунктів ЗС України.

18.40-19.45 — підрозділ противника чисельністю до 20 осіб вкотре спробував штурмувати опорний пункт бригади та, зазнавши чисельних втрат, відступили на вихідні позиції.

Близько опівночі — окупанти здійснили обстріли опорних пунктів сил АТО та населеного пункту Авдіївка з реактивних систем залпового вогню БМ-21М "Град", 152 та 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів, стрілецької зброї.

У ході ведення бойових дій підрозділи 72 омбр утримали займані позиції та частково покращили своє тактичне положення. Але обстановка продовжує залишатися складною, противник не припиняє обстріли наших позицій.

2 лютого 2017 року

Противник не дотримувався "режиму тиші" продовжив обстріли опорних пунктів ЗС України в районі н.п. Авдіївка та по житловим кварталам міста, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21М та важкого озброєння.

У період з 00.30 до 23.55 окупанти обстрілювали позиції сил АТО по всій лінії зіткнення із реактивних систем залпового вогню БМ-21М "Град", 152 та 122 мм артилерії, танків, БМП, 120 та 82 мм мінометів, стрілецької зброї.

З 07.05 з інтервалом дві години російсько-терористичні війська піддавали обстрілам опорні пункти ЗС України та населені пункти зі забороненої Мінським домовленостями зброї. Зокрема на Донецькому напрямку відбулося 27 обстрілів, кожний з яких тривав від 10 хвилин до півтори години.

Підрозділи ЗС України вели вогонь у відповідь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штурмових дій противник протягом доби не здійснював.

3 лютого 2017 року

Станом на ранок, 03 лютого, обстановка продовжує залишатися складною, противник не припиняє обстріли наших позицій.

Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

Військовослужбовці Збройних сил України надають допомогу мешканцям Авдіївки, які постраждали від обстрілів артилерії російських-окупаційних військ. До міста доправлено чергову партію гуманітарної допомоги від Дніпропетровської обласної ради, що доставили представники відділу цивільно-військового співробітництва ОК "Схід". Близько шести тон вантажу, до складу якого увійшли теплі речі, ковдри, предмети першої необхідності та гігієни, а також продуктові набори передав Штаб гуманітарної допомоги Дніпропетровської обласної ради для потреб місцевого населення.