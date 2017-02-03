Глава Пентагону: Ядерну атаку з боку КНДР зустріне нищівний удар

Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що будь-яка ядерна атака з боку Північної Кореї не залишиться без відповіді.

За його словами, якщо Пхеньян застосує ядерну зброю, то удар буде нищівним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Будь-яка атака на США або їх союзників буде відбита, будь-яке застосування ядерної зброї зустріне відповідь, яка буде ефективною і нищівною", - заявив шеф Пентагону.

Раніше Меттіс назвав "Тихоокеанський театр" пріоритетним напрямком, і аналітики чекають, що військові витрати адміністрації Трампа будуть сприяти зміцненню американської військової присутності в Азії протягом довгого часу.

Головними американськими проблемами в цьому регіоні є ядерна зброя і ракетні програми Північної Кореї та військові кроки Китаю в Південно-Китайському морі.