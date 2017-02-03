Гравці "Бетіса" провели прес-конференцію, де висловили підтримку Зозулі

Футболісти іспанського "Бетіса" висловили підтримку нападаючому збірної України Роману Зозулі, якого іспанські фанати команди "Райо Вальєкано" звинуватили у нацистських поглядах.

Гравці севільського клубу скликали спеціальну прес-конференцію, на якій закликали місцеву федерацію дозволити нашому спортсмену виходити на поле, незважаючи на порушення циркулярів ФІФА, передає "Обозреватель".

"Ми хочемо висловити своє обурення з приводу тих подій, який пережив наш друг Роман Зозуля. Ми стали свідками публічного цькування футболіста, якого професійна і особиста поведінка в роздягальні була бездоганна. Ситуація, яка виникла, дуже серйозна. У будь-який час жертвами подібного може стати кожен з нас. Ми сподіваємося, що буде зроблено все для того, щоб відстояти право нашого партнера займатися улюбленою справою", - наводить текст заяви гравців офіційний сайт "Бетіса".

Нагадаємо, клуб "Райо Вальєкано", вищий іспанський футбольний дивізіон – Ла Ліга та Асоціація іспанських футболістів (AFE) зробили спільну заяву щодо ситуації з нападником "Бетиса" Романом Зозулею, де запропонували Зозулі повернутися.