Хуг заявив про загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи в Авдіївці

Перший заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявляє про загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи в Авдіївці через обстріли бойовиків.

Про це він сказав на брифінгу щодо безпекової ситуації в Україні під час скайп-включення, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.

У свою чергу, міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій звинуватила сили самопроголошеної "ДНР" у тому, що вони проводять обстріли Авдіївки з "Градів" з житлових районів Донецька.