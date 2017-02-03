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Хуг заявив про загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи в Авдіївці

3 лютого, 2017 - 12:29
Фото Reuters

Перший заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявляє про загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи в Авдіївці через обстріли бойовиків.

Про це він сказав на брифінгу щодо безпекової ситуації в Україні під час скайп-включення, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.  Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.

У свою чергу, міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій звинуватила сили самопроголошеної "ДНР" у тому, що вони проводять обстріли Авдіївки з "Градів" з житлових районів Донецька.

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