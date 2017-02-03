Клуб "Райо Вальєкано" пропонує Зозулі повернутися

Клуб "Райо Вальєкано", вищий іспанський футбольний дивізіон – Ла Ліга та Асоціація іспанських футболістів (AFE) зробили спільну заяву щодо ситуації з нападником "Бетиса" Романом Зозулею.

Про це повідомляється на сторінці AFE у Twitter, передає Укрінформ.

В заяві йдеться про те, що Зозулі запропоновано повернутися в "Райо Вальєкано", куди "Бетис" віддав гравця в оренду до кінця сезону. Йому гарантують безпеку під час тренувань, ігор та в побуті. Українець повинен прийняти рішення до понеділка. Якщо Роман відмовиться, то він ризикує більше не зіграти на клубному рівні в цьому сезоні.

Сам Зозуля на пропозицію "Райо Вальєкано" відповів так: "Мені потрібно обговорити це з моєю сім’єю".

Зазначимо, що у конфлікті Зозулі з ультралівими фанатами "Райо Вальєкано" нашого футболісти підтримали його партнери з "Бетису", сам клуб, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, посольство України в Іспанії.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що форвард збірної України та іспанського ФК "Реал Бетіс" (Севілья), волонтер ЗСУ Роман Зозуля не виступатиме в оренді за мадридський “Райо Вальєкано” через політичний конфлікт, спровокований уболівальниками цієї команди.