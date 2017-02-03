Кремль випробовує "поріг чутливості" нової адміністрації США, - Єлісєєв

Нинішньою ескалацією ситуації на Донбасі, передусім в Авдіївці, як і обстрілом українського літака над Чорним морем, Росія випробовує міцність трансатлантичного партнерства, і зокрема, “поріг чутливості” нової адміністрації США.

Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, повідомляє Укрінформ.

“Цими днями, крім ситуації на Донбасі, відбувся обстріл українського літака в районі Чорного моря. І агресивні дії Росії в Авдіївці, обстріл літака над Чорним морем на території України - це якраз є випробуванням Росією так званого “порогу чутливості”, зокрема, нової адміністрації США на безпекові загрози”, - сказав Єлісєєв.

На його переконання, Росія випробовує на міцність трансатлантичне партнерство. “Цією ескалацією насильства, зокрема, в Авдіївці, Кремль випробовує на міцність трансатлантичне партнерство, Росія намагається спровокувати реакцію ЄС та США. Таким чином, на мою думку, це - певний тест для наших партнерів для того, щоб засвідчити свою жорстку позицію щодо неприпустимості таких провокативних агресивних дій”, - зазначив Єлісєєв.

Заступник глави АПУ висловив сподівання, що міжнародна спільнота “буде потужно і наполегливо реагувати на ті дії, які здійснюються російською стороною і бойовиками".

На Банковій підкреслили, що Кремль “відверто роздратований економічними й політичними успіхами в Україні, і його мета – підірвати цю стабільність усіма можливими способами”.