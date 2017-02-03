Миротворча місія ООН на Донбасі означатиме, що в Україні внутрішній конфлікт, а не війна, - Марчук

Введення миротворчої місії ООН на Донбас буде означати, що в Україні внутрішній конфлікт, а не війна. Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук в ефірі каналу "112 Україна".

"Введення миротворчого контингенту означатиме, що в Україні внутрішній конфлікт. Тому що миротворці ніколи не вводяться, коли воюють дві країни", - заявив Марчук.

Крім цього, для введення "блакитних касок" потрібна обов'язкова згода обох сторін.

За словами Марчука, така місія може почати свою роботу в кращому разі через півроку.

"Навіть якщо Україна зараз ініціює, то реально миротворці зможуть прийти в Україну через півроку. Вноситься офіційна пропозиція, Радбез ООН вивчає і приймає рішення, у Росії є право вето. Члени країн ООН повинні вибрати військових, адже військ ООН немає, вони комплектуються кожен раз для відповідної місії. Треба звертатися до якихось країн, які мають миротворчий досвід. Вони вирішують в парламентах, чи будуть брати участь їх військові. Потім Радбез призначає військове керівництво. Перед цим велика комісія їде на місце події, вивчає фронт", - заявив Марчук.