ОБСЄ попереджає, що Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи

В Авдіївці існує загроза гуманітарної та екологічної катастрофи через загострення ситуації в місті.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що незалежно від того, де саме на Донбасі проходять лінії розмежування, об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, все одно повинні функціонувати.

"Зараз ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарній та екологічній катастрофи", - наголосив Хуг.

За його словами, представники ОБСЄ фіксують тисячі порушень режиму припинення вогню з 29 січня, зокрема, вчора таких порушень було 11 тисяч.

"Ми зафіксували удари з артилерії і мінометів, а також з РСЗВ безпосередньо в житлових районах і поблизу", - підсумував Хуг.