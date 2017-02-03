Олланд: Тиск Трампа на Європу неприпустимий

Президент Франції Франсуа Олланд заявив про неприпустимість тиску на Європу з боку президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав перед початком неформального саміту ЄС на Мальті, повідомляє Le Figaro.

"Не можна прийняти ряд заяв президента США з тиском щодо того, чим Європа повинна бути і чим не повинна" - сказав він.

Раніше Олланд вже заявляв, коментуючи висловлювання Трампа, що Європа "не потребує порад ззовні".

Він підкреслив, що ЄС завжди буде прагнути до трансатлантичного співробітництва, але буде приймати рішення, керуючись своїми інтересами і цінностями.