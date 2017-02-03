Порошенко підписав впровадження електронного квитка

Президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає впровадження електронного квитка.

Про це йдеться на сторінці відповідного законопроекту №4121 на сайті Верховної Ради.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроект пропонує відмовитися від готівкового розрахунку за паперові квитки і перейти на так званий електронний квиток.

Крім того, законопроект дозволить місцевим органам самоврядування створити автоматизовані системи оплати і повністю відмовитися від звичайних квитків і розрахунків готівковими коштами.

Електронний облік пасажиропотоку на маршрутах громадського транспорту, як очікується, дозволить оцінити реальний оборот коштів, обґрунтованість тарифів на перевезення і можливості для оновлення автопарку.

Система також забезпечить зручну оплату проїзду і контроль, зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках. Це дозволить впроваджувати різні гнучкі тарифні системи.

Крім того, Мінінфраструктури бачить можливість залучення 100 млн євро інвестицій, зменшення витрат підприємств на організацію збору оплати за проїзд на 25% і підвищення доходів підприємств на 25%.