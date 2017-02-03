Послом України в Грузії призначено Долгова

Президент України Петро Порошенко призначив колишнього заступника оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова на посаду посла України в Грузії.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ №25/2017 Порошенко підписав у п'ятницю.

Вчора Кабінет Міністрів звільнив Долгова з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Згідно з розпорядженням №51 від 1 лютого, Долгов звільнений за власним бажанням.

59-річний Долгов обіймав посаду заступника міністра оборони з 14 травня 2015 року. Раніше він був главою Місії України при НАТО та послом України в Бельгії.

Нагадаємо, вчора Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян Грузії.