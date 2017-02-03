Постанова про "амністію" для корупціонерів буде втілена попри наймасштабніші протести у Румунії, - прем'єр

Прем'єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну запевнив, що його уряд втілюватиме в життя постанову про декриміналізацію окремих корупційних правопорушень попри наймасштабніші за останні десятиріччя протести у країні.

Про це Гріндяну заявив після зустрічі із правлячою партією соціал-демократів, передає агенція AFP.

Керівник політичної сили Лівіу Драгня назвав причиною протестів "кампанію брехні та дезінформації".

"Соціал-демократи перемогли на виборах (у грудні 2016 року) зі значними результатами. Уряд легітимний", - підкреслив він та закинув президентові Клаусу Йоганнісу провину в "насильстві минулої ночі". Раніше Йоганніс оскаржив спірну постанову в Конституційному суді країни та закликав уряд скасувати її.

Масові акції невдоволення, які напередодні пройшли у 56 містах країни, супроводжувалися окремими сутичками футбольних фанатів з поліцією.

Як відомо, уряд Румунії 31 січня ухвалив постанову про амністію і декриміналізацію злочинів посадових осіб. Відповідно до документу, проти корумпованих чиновників, які завдали збитків державі на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не відкриватимуть кримінальні справи. Зміни антикорупційного законодавства дозволять уникнути відповідальності лідерові соціал-демократів Лівіу Драгні, обвинуваченому в фіктивному працевлаштуванні та завдаванні фінансових збитків на суму 24 тисячі євро.

Нагадаємо, вчора в центрі Бухареста на Площі Перемоги зібралися понад 30 тисяч людей і кількість учасників антикорупційного протесту зростала.