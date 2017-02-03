Президент Лівану закликав до створення зон безпеки в Сирії для біженців

Президент Лівану Мішель Аун заявив в п'ятницю, 3 лютого, що світові держави повинні працювати разом з Дамаском, щоб створити зони безпеки в Сирії для того, щоб біженці могли повернутися у свою країну.

Про це повідомляє Reuters.

"Це вперше, коли уряд Бейрута підтримав такий план. Щонайменше мільйон осіб втекли від війни, починаючи з 2011 року в Ліван, який має чисельність населення менш як шість мільйонів", - зазначає агентство.

Аун заявив, що міжнародна спільнота повинна зробити все можливе для безпечного повернення біженців у Сирію.

Повідомляється, в уряді Сирії заявили у понеділок, що будь-які спроби створити так звані зони безпеки для біженців без погодження з Дамаском порушуватимуть суверенітет Сирії та можуть бути "небезпечними".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп збирається створити так звані зони безпеки для сирійських біженців.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні агентства Reuters, Трамп, як очікується найближчими днями віддасть розпорядження Пентагону і Держдепу протягом 90 днів розробити план зі створення "безпечних зон" для сирійських біженців.

Згодом у Кремлі закликали США прорахувати можливі наслідки організації "зон безпеки" для біженців у Сирії, щоб не погіршити ситуацію.