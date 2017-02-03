РФ за допомогою хакерських атак прагне дестабілізувати Захід, - Феллон

Росія за допомогою хакерських атак прагне дестабілізувати Захід. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

На думку Феллона, Росія використовує кібератаки і свою військову силу для перевірки НАТО на міцність. Свою військову міць вона демонструє в Україні і Сирії.

В якості зброї, за словами міністра, Москва використовує дезінформацію.

"Зараз ми маємо справу з країною, яка, почавши використовувати дезінформацію в якості зброї, створила те, що тепер називається епохою постправди", - заявив британський міністр.

Інструментами такої дезінформації Феллон вважає агентство Sputnik і телеканал RT (відомий також як Russia Today). "Очевидно, що Росія випробовує Захід і НАТО на міцність. Вона хоче розширити свою сферу впливу, дестабілізувати інші країни і послабити альянс", - додав британський міністр.

Британський міністр каже, що всі країни мають повне право боротися за своє місце у світовій політиці, однак, це стає небезпечним в разі, якщо країна починає проводити цю боротьбу в агресивній манері.

Феллон і раніше жорстко критикував Росію у зв'язку з її позицією щодо збройного конфлікту в Україні і в зв'язку з бомбардуваннями Сирії.

Нагадаємо, Феллон заявив, що Україна і Велика Британія розширять військово-технічну співпрацю у сфері авіабудування.