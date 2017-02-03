Росія має припинити давати техніку і зброю сепаратистам, - посол Британії

Росія має використати свій вплив на сепаратистів на Донбасі, щоб припинити бойові дії, зокрема, поблизу Авдіївки.

Про це написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у Twitter.

"Росія має припинити давати техніку і зброю сепаратистам і використати свій вплив, щоб зупинити бої. Цивільні продовжують страждати", - написала Гоф.

Росія має припинити давати техніку і зброю сепаратистам і використати свій вплив, щоб зупинити бої. Цивільні продовжують страждати #Авдіївка — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 3 лютого 2017 р.

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці залишається напруженою.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій звинуватила сили самопроголошеної "ДНР" у тому, що вони проводять обстріли Авдіївки з "Градів" з житлових районів Донецька.

ОБСЄ попереджає, що Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг зазначив, що незалежно від того, де саме на Донбасі проходять лінії розмежування, об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, все одно повинні функціонувати.