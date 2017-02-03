СБУ оприлюднила розмову бойовиків, що свідчить про обстріли з житлових районів Донецька

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови колишнього голови так званої "народної ради "ДНР" Андрія Пургіна і депутата "народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіной, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.

"Перехоплені розмови легалізовані слідством і будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації "ДНР", - сказано в повідомленні прес-центру СБУ.

В ході двохвилинної розмови Пургін в контексті розмови про Гради прямо заявляє: "Від нас тільки летить від нас".

Нагадаємо, чергове загострення в зоні проведення антитерористичної операції продовжується шосту добу. В епіцентрі обстрілів опинилася Авдіївка. За цей час загинули десять українських військовослужбовців.

Під обстріл бойовиків потрапили не тільки позиції українських військових, але і житловий сектор Авдіївки, через що місто залишилося без електрики. Є загиблі серед цивільних.

Наступ бойовиків закінчився невдало, вони були змушені відступити, однак, обстріли Авдіївки з боку НЗФ тривають досі.