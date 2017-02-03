США на Радбезі ООН різко засудили дії РФ на Донбасі

Постійна представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Ніккі Хейлі рішуче засудила "агресивні дії" Росії на Сході України у зв'язку з ескалацією насильства, яке спостерігається на Донбасі протягом останнього тижня.

"Ця ескалація насильства повинна бути зупинена", - наголосила Хейлі у четвер, 2 лютого, під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячене ситуації на Донбасі, передає DW.

"Сполучені Штати підтримують народ України, який упродовж приблизно трьох останніх років потерпає від російської окупації та військової інтервенції", - додала представниця США, цитує агентство dpa.

За словами Хейлі, США прагнуть мати кращі відносини з РФ, проте "жахлива ситуація на Сході України вимагає чіткого та рішучого засудження дій з боку Росії". США вимагають негайного припинення бойових дій та "повного та всеосяжного виконання мінських домовленостей", зазначила Хейлі.

Крім того, представниця США наголосила, що Вашингтон залишатиме в силі санкції стосовно РФ через анексію нею Криму до повернення контролю над півостровом Києву.

У свою чергу, представник України при ООН Володимир Єльченко під час засідання Ради Безпеки закликав Росію припинити постачати зброю бойовикам на Донбасі та нарощувати сили вздовж українсько-російського кордону.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО бойовики здійснили 114 обстрілів, 4 українських військових загинуло.