США ввели нові санкції проти Ірану за випробування ракети

США ввели нові санкції проти Ірану після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

До санкційного списку Управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) було включено 13 приватних осіб та 12 компаній.

"Іран грає з вогнем - вони не цінують того, яким "добрим" з ними був президент Обама. Але не я!" - написав сьогодні у своєму Twitter президент США Дональд Трамп.

"Санкції, що вводяться в перші тижні строку повноважень президента Дональда Трампа, показують прагнення його адміністрації зайняти сильну позицію щодо Ірану від самого початку. Протягом усієї своєї кампанії Трамп звинувачував адміністрацію Обами в тому, що вона не була достатньо жорстка щодо Ірану, та пообіцяв розправитися у разі обрання", - зазначає The Assоciated Press.

Нагадаємо, Іран підтвердив проведення випробувань балістичної ракети, але заперечив, що це є порушенням ядерної угоди, укладеної 2015 року.

Раніше в США заявили, що Іран у неділю провів випробування балістичної ракети середньої дальності, яка вибухнула, пролетівши трохи більше тисячі кілометрів.

Резолюція Ради Безпеки ООН, яка закріпила ядерну угоду країн Заходу з Тегераном, на вісім років забороняла випробування балістичних ракет.