Ситуація в Авдіївці залишається напруженою (оновлюється)

Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.
Зараз російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.
Про це на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню від 7:00 до 18:00 в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки. Бригада електромонтажників у супроводі розмінувальників готується до виїзду на відновлення ЛЕП. З боку тимчасово окупованої території також виїжджає бригада електромонтажників", - йдеться в повідомленні.
Про тишу в Авдіївці домовлялися декілька разів. Проте щоразу бойовики порушували його.
Станом на 7 ранку 3 лютого, з Авдіївки Донецької області евакуювали 200 осіб, з яких 95 дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В ДСНС також зазначили, що в місті функціонує пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 8 тис. 100 осіб, забезпечено харчування
Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб.
Павло Жебрівський повідомив, що "зранку в #Авдіївка розпочались заняття в ЗОШ 7. Пробуємо також відновити заняття школярів у школі номер 1".
Нагадаємо, до вечора 2 лютого бойовики в Авдіївці відновили активні обстріли, за попередніми даними, загинули два мирних жителя. Також в Авдіївці поранено іноземного журналіста.
Крім того, глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що під час обстрілу Авдіївки отримав поранення в живіт начальник 15-ДПРЗ Головного управління ДСНС в Донецькій області Дмитро Третейкин, а водій аварійно-рятувального загону Сергій Горбань загинув.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій звинуватила сили самопроголошеної "ДНР" у тому, що вони проводять обстріли Авдіївки з "Градів" з житлових районів Донецька.
ОБСЄ попереджає, що Авдіївка на межі гуманітарної та екологічної катастрофи. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг зазначив, що незалежно від того, де саме на Донбасі проходять лінії розмежування, об'єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання, все одно повинні функціонувати.