Ситуація в Авдіївці залишається напруженою (оновлюється)

Станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування загострюється. Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.

Зараз російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Про це на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню від 7:00 до 18:00 в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки. Бригада електромонтажників у супроводі розмінувальників готується до виїзду на відновлення ЛЕП. З боку тимчасово окупованої території також виїжджає бригада електромонтажників", - йдеться в повідомленні.

Про тишу в Авдіївці домовлялися декілька разів. Проте щоразу бойовики порушували його.

Станом на 7 ранку 3 лютого, з Авдіївки Донецької області евакуювали 200 осіб, з яких 95 дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В ДСНС також зазначили, що в місті функціонує пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 8 тис. 100 осіб, забезпечено харчування

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб.

Павло Жебрівський повідомив, що "зранку в #Авдіївка розпочались заняття в ЗОШ 7. Пробуємо також відновити заняття школярів у школі номер 1".

Нагадаємо, до вечора 2 лютого бойовики в Авдіївці відновили активні обстріли, за попередніми даними, загинули два мирних жителя. Також в Авдіївці поранено іноземного журналіста.

Крім того, глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що під час обстрілу Авдіївки отримав поранення в живіт начальник 15-ДПРЗ Головного управління ДСНС в Донецькій області Дмитро Третейкин, а водій аварійно-рятувального загону Сергій Горбань загинув.