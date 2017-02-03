Трансатлантичне співробітництво залишається пріоритетом для ЄС, - Туск

Трансатлантичне співробітництво залишається абсолютним пріоритетом для Європейського союзу.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після неформального саміту ЄС на Мальті, передає "ЄП".

"Події на міжнародній арені нагадують нам, наскільки важливо для ЄС залишатися сильним. Трансатлантичне співробітництво залишається абсолютним пріоритетом, тому що воно досі є ключовим елементом вільного світу. У той же час ми знаємо, що сьогодні у нас немає іншого виходу, крім як набути впевненості у власних силах", - сказав Туск.

Раніше радник президента США Дональда Трампа заявив, що переговори з блоком щодо угоди США-ЄС, відомої як угода про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP), є "мертвими".

У листопаді 2016 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що вона не рада від можливого зриву торговельної угоди про Транстихоокеанське партнерство, що пов'язано із планами Дональда Трампа щодо виходу США з угоди.