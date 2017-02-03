У Білому домі погоджуються з позицією ЄС щодо санкцій проти РФ, - Ґабріель

Нова адміністрація Сполучених Штатів Америки погоджується з тим, що скасування чи пом'якшення санкцій проти Росії можливе лише за умови прогресу у виконанні мінських домовленостей.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель за підсумками зустрічей у Вашингтоні з держсекретарем Рексом Тіллерсоном та віце-президентом Майком Пенсом.

За словами Ґабріеля, обговорюючи відносини з Росією, він наголосив, що чинні санкції ЄС можуть бути скасовані лише у разі прогресу в мирному врегулюванні на Сході України. "Ніхто нічого не сказав проти", - зазначив глава МЗС ФРН, цитує агентство dpa.

Утім, стверджує Ґабріель, існують певні розбіжності у поглядах з новою адміністрацією США у питаннях міграції, розвитку процесів в ЄС, конфлікту в Україні та відносин з Росією. Але під час зустрічей ці розбіжності не проявлялися. "Я дуже задоволений, що у нас було спільне розуміння з широкого спектру питань", - додав Ґабріель.

У свою чергу, у повідомленні на сайті Білого дому про зустріч Майка Пенса із Зіґмаром Ґабріелем зазначається, що обидві сторони наголосили на важливості виконання всіма членами НАТО своїх зобов'язань та внесків до колективної оборони. Майк Пенс повідомив, що візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка запланована на 17-19 лютого, та відвідає Брюссель.

Очікується, що Рекс Тіллерсон візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки у Бонні цього місяця.

Нагадаємо, станом на ранок 3 лютого обстановка по усій лінії розмежування на сході України загострюється.